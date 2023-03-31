Кобелев: «Сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах»

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поддержал слова главы РФС Александра Дюкова по поводу возвращения в европейские турниры.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Много говорили о том, стоит ли ждать возвращения в УЕФА или переходить в Азию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — цитирует «РБ Спорт» Кобелева.

Весной 2022 года Международная федерация футбол (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.