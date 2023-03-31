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Кобелев: «Сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поддержал слова главы РФС Александра Дюкова по поводу возвращения в европейские турниры.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Много говорили о том, стоит ли ждать возвращения в УЕФА или переходить в Азию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — цитирует «РБ Спорт» Кобелева.

Весной 2022 года Международная федерация футбол (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.

Александр Дюков. «Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-rfs-vo-glave-s-dyukovy-m-zanyal-pravil-nuyu-pozitsiyu-sbornaya-rossii-i-kluby-dolzhny-igrat-v-evrope/
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