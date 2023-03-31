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Мор: «В матче с «Ахматом» проблемы в обороне у «Спартака» будут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» есть большая проблема в составе — не будет играть Джикия. Зато должен выздороветь Чернов. В роли левого центрального защитника вижу или Маслова, или Дуарте — скорее, второго. А он может сыграть хорошо, а может и не очень. Так что проблемы в обороне у «Спартака» будут, при том, что у «Ахмата» очень хорошие игроки в атаке, тот же Бериша. И на гол «Ахмат» в любом случае наиграет, к тому же, они могут играть раскрепощенно. У них, скажем так, есть право на ошибку, а в такой ситуации всегда играть легче. У «Спартака» же выбор в линии нападения большой, команда в любом случае будет атаковать, так что я жду очень интересного и даже открытого футбола. Не то что совсем «атака на атаку», но и моментов, и голов у обеих команд будет много», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 апреля, в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-v-matche-so-spartakom-ahmat-v-lyubom-sluchae-naigraet-na-gol/
Эдуард Мор
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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