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Судейство

Сегодня, 18:54

Кобелев прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Арбитры обыкновенные люди, тоже ошибаются, как тренеры, футболисты. Что касается приглашения иностранцев, то у нас уже были итальянцы и испанцы. Они ничего существенного не поменяли в нашем судействе. Если мы себя не уважаем, нас никто уважать не будет», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kobelev-o-naznachenii-mazhicha-u-nas-by-li-ital-yantsy-ispantsy-no-oni-nichego-ne-pomenyali-v-sudejstve/
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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