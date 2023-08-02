Кобелев считает, что Дзюба остается лучшим нападающим чемпионата России

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 34-летний форвард провел за красно-зеленых 3 матча, отличившись одним голом. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.