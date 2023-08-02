Кобелев считает, что Дзюба остается лучшим нападающим чемпионата России

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».
В текущем сезоне 34-летний форвард провел за красно-зеленых 3 матча, отличившись одним голом. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.