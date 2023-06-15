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Сегодня, 01:29

Колодин: «Было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может стать главным тренером московского «Динамо».

«В «Динамо» всегда было тяжело. Ты можешь быть героем на периферии, но тут другие задачи. Помните Божовича? В «Амкаре» — хорош был, а в Москве уже не так все отлично пошло. Но было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо». Он по этому сезону доказал, что может возглавить этот клуб. Но, повторюсь, тут другой уровень, другие задачи, другое давление. Что можно было сделать в «Оренбурге», вряд ли пройдет в «Динамо», — цитирует «КП Спорт» Колодина.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.

Марцел Личка. В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке
Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/eks-zashhitnik-dinamo-rasskazal-kakie-slozhnosti-ozhidayut-lichku-na-postu-glavnogo-trenera-kluba/
Денис Колодин
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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