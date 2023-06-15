Колодин: «Было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка может стать главным тренером московского «Динамо».

«В «Динамо» всегда было тяжело. Ты можешь быть героем на периферии, но тут другие задачи. Помните Божовича? В «Амкаре» — хорош был, а в Москве уже не так все отлично пошло. Но было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо». Он по этому сезону доказал, что может возглавить этот клуб. Но, повторюсь, тут другой уровень, другие задачи, другое давление. Что можно было сделать в «Оренбурге», вряд ли пройдет в «Динамо», — цитирует «КП Спорт» Колодина.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.