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Колодин считает, что участие в шоу не помешают Слуцкому вернуться к тренерской работе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной России Денис Колодин считает, что участие в YouTube-шоу не помешает Леониду Слуцкому вернуться к тренерской работе.

«Ему сейчас интересно в новой профессии. Думаю, в России он не хочет работать. В Европе, может, попробовал бы себя еще раз. Леонид Виктрович не звал на съемки. Да и не мое, честно. Там надо веселиться, делать из себя клоуна. А потом опять становиться скромным и спокойным? Нет, я там не в формате. Шоу бы не получилось. А потом, как бы я потом вернулся к себе в команду?

Думаю, Слуцкий-то как раз умеет перестраиваться. Он многосторонний человек, в КВН играл без отрыва от тренерской работы. Думаю, и футболисты бы к нему нормально относились. Весь вопрос, как пресса это воспримет?» - приводит «КП Спорт» слова Колодина.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/esli-mat-vyrezat-nesmeshno-stanovitsya-denis-kolodin-rasskazal-o-vpechatleniyah-ot-yutub-shou-leonida-sluczkogo/
Денис Колодин
Футбол
Леонид Слуцкий
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