Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:58

Саенко ответил Павлюченко: «Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Иван Саенко ответил на слова Романа Павлюченко, который сравнил его внешний вид с бомжом.

«Меня уже невозможно обидеть. Тут другая ситуация. Мы с ним пока не виделись, сегодня-завтра должны увидеться. Здесь дело не во мне. Мне все равно. Тем более у меня с Ромой всегда были хорошие отношения. И на отдыхе вместе были, и машину у него покупал, и дружили, и общались, и классно время проводили. Дело в том, что у меня ребенок сидит в интернете. И читает все это. Вот представь, я сейчас ему отвечу, скажу про него что-то плохое. И это моментально разлетится. А у него точно так же растут дети. И они зайдут в интернет, прочитают и спросят: папа, а почему Саенко про тебя так говорит? В силу этого я никогда не буду говорить плохо про своих коллег. Если есть что сказать, приди и скажи в лицо. Но не на YouTube, не в СМИ.

С Ромой мы поругаться нигде не могли. Мы с ним бизнесом вместе не занимались. Всегда был позитив. Может где-то он какую-то одностороннюю информацию услышал. Но зачем это выносить? Тем более все меня знают, все знают, как я жил, как я одевался. Ладно, проехали. Меня это не обижает. Меня интересует только мнение моих родных и близких", — цитирует Sport24 Саенко.

Иван Саенко и&nbsp;Гус Хиддинк. Играл у Хиддинка и учил сына Киркорова. Русского футболиста звали в Германию, а сейчас называют жуликом
Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-sayenko-o-pavlyuchenko-nazvavshem-yego-bomzhom-menya-uzhe-ne-obidish-no-moy-rebenok-sidit-v-internete-i-chitayet-vse-eto
Роман Павлюченко
Футбол
Иван Саенко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайманов: «Хвича, Дрейер и Хакшабанович ушли из «Рубина» практически бесплатно»