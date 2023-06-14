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Сегодня, 23:29

Колодин считает, что молодые игроки «Динамо» не выдержали проверку второго сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин прокомментировал выступления команды в прошедшем сезоне.

«Мне кажется, что Шварц выжимал из молодых и гроков все соки, поэтому и в прошлом сезоне на концовку их не хватило. В клубе думали, что футболисты наберутся опыта и во второй год попрут, а получилось так, что второй год — самый сложный. Молодые игроки не выдержали проверку второго сезона», — приводит слова Колодина «КП Спорт».

«Динамо» с 45 очками заняло девятое место в РПЛ в сезоне-2022/23. После 27-го тура команда объявила об увольнении главного тренера Славиши Йокановича, который возглавлял бело-голубых с лета.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/eks-zashhitnik-dinamo-zayavil-chto-zaharyan-ne-vyderzhal-ispytanie-vtorym-sezonom/
Денис Колодин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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