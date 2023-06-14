Колодин считает, что молодые игроки «Динамо» не выдержали проверку второго сезона

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин прокомментировал выступления команды в прошедшем сезоне.

«Мне кажется, что Шварц выжимал из молодых и гроков все соки, поэтому и в прошлом сезоне на концовку их не хватило. В клубе думали, что футболисты наберутся опыта и во второй год попрут, а получилось так, что второй год — самый сложный. Молодые игроки не выдержали проверку второго сезона», — приводит слова Колодина «КП Спорт».

«Динамо» с 45 очками заняло девятое место в РПЛ в сезоне-2022/23. После 27-го тура команда объявила об увольнении главного тренера Славиши Йокановича, который возглавлял бело-голубых с лета.