Сайманов: «Хвича, Дрейер и Хакшабанович ушли из «Рубина» практически бесплатно»

Экс-генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уходы игроков из казанского клуба в 2022 году.

«Безусловно, обидно, что Хвича ушел бесплатно. Как и за Дрейера, Хакшабановича. Очень много хороших футболистов было, и все они ушли, практически, бесплатно. Но Хвича — самый яркий пример. Был уверен, что он будет играть в хорошей команде. Рад за него. Но что поделаешь, это жизнь», — цитирует Сайманова Sport24.

«Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22. В прошедшем сезоне казанцы заняли первое место в первой лиге и вернулись в высший дивизион.