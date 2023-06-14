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14 июня, 23:51

Сайманов: «Хвича, Дрейер и Хакшабанович ушли из «Рубина» практически бесплатно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уходы игроков из казанского клуба в 2022 году.

«Безусловно, обидно, что Хвича ушел бесплатно. Как и за Дрейера, Хакшабановича. Очень много хороших футболистов было, и все они ушли, практически, бесплатно. Но Хвича — самый яркий пример. Был уверен, что он будет играть в хорошей команде. Рад за него. Но что поделаешь, это жизнь», — цитирует Сайманова Sport24.

«Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22. В прошедшем сезоне казанцы заняли первое место в первой лиге и вернулись в высший дивизион.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-eks-gendirektor-rubina-obidno-chto-khvicha-ushel-besplatno-no-chto-podelayesh-eto-zhizn
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
Рустем Сайманов
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