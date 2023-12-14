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Сегодня, 15:52

Колосков считает, что «Динамо» пока не готово бороться за первое место в РПЛ

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Результат говорит сам за себя. Но, безусловно, пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России — не хватает скамейки, мало вариативности», — цитирует Колоскова «РБ Спорт»

В чемпионате России сезона-2022/23 «Динамо» заняло 9-е место, набрав 45 очков. В нынешнем сезоне бело-голубые идут на 3-й строчке, набрав 32 очка в 18 матчах.

После окончания зимнего перерыва «Динамо» сыграет с «Локомотивом» на «ВТБ Арене» 2 марта.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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