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Сегодня, 14:51

Колосков считает, что «Спартак» не провалил сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сезоне 2022/23 московского «Спартака».

«Нельзя говорить, что «Спартак» провалил сезон или выступил хуже, чем от него ожидали. Команда только год играет под руководством нового главного тренера. Разговоры про чемпионство — больше авансы и искусственный ажиотаж, который создала пресса. В реальности «Зенит» сейчас находится на другом уровне, а выше головы не прыгнешь. Если красно-белые закончат сезон в топ-3, то результат можно будет считать неплохим. Провалились они только в Кубке России, но это турнир на выбывание — от вылета никто не застрахован», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022. Под его руководством на текший момент команда занимает третьем место в турнирной таблице, набрав 53 очка. 28 мая в рамках 29 тура РПЛ «Спартак» дома сыграет с «Пари НН». Начало встречи — в 14:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-spartak-ne-provalil-sezon-zenit-na-drugom-urovne-a-vy-she-golovy-ne-pry-gnesh/
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РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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