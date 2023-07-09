Колосков высказался о приглашении Карасева на сбор УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Приглашение Карасева ничего не значит в плане возвращения наших клубов на международную арену, но это уже хороший знак. Карасев — лучший российский арбитр, справедливо, что именно его приглашают на такой сбор судей. Думаю, что если он хорошо проведет сборы, сдаст все тесты, то, кто знает, а вдруг допустят. Все возможно. УЕФА не будет вставлять ему палки в колеса. Раз пригласили, то видят потенциал», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.