Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Колосков высказался о приглашении Карасева на сбор УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приглашение российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Приглашение Карасева ничего не значит в плане возвращения наших клубов на международную арену, но это уже хороший знак. Карасев — лучший российский арбитр, справедливо, что именно его приглашают на такой сбор судей. Думаю, что если он хорошо проведет сборы, сдаст все тесты, то, кто знает, а вдруг допустят. Все возможно. УЕФА не будет вставлять ему палки в колеса. Раз пригласили, то видят потенциал», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-karasev-luchshij-rossijskij-arbitr-spravedlivo-chto-imenno-ego-priglashayut-na-sbor-sudej-uefa/
Футбол
Вячеслав Колосков
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Российские спортсмены выступят на Азиатских играх-2023 в нейтральном статусе
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел хочет получать в новой команде не меньше, чем в «Зените». Ему не могут найти такой вариант в Европе

Камоцци считает Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ