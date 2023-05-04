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Сегодня, 21:40

Колосков заявил, что хотел бы возвращения Слуцкого к тренерской работе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном продолжении тренерской карьеры Леонида Слуцкого.

«Тут есть два обстоятельства. Первое — хочет ли сам Слуцкий работать тренером, и второе — есть ли клубы, которые хотят его пригласить. Это два важных фактора. Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий вернулся к работе тренером. Леонид Викторович воспитанник российской тренерской школы. У него есть опыт работы в Англии, Нидерландах. В ЦСКА Слуцкий доказал, что может работать на самом высоком уровне с футболистами высокой квалификации», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Под его руководством казанцы вылетели из РПЛ в Первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-hotel-by-chtoby-slutskij-vernulsya-k-rabote-trenerom/
Футбол
Вячеслав Колосков
Леонид Слуцкий
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