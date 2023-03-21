Колосков заявил, что иностранные игроки получают российское гражданство не из-за лимита на легионеров

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил желание иностранных футболистов получить российские паспорта и рассказал, какие в этом плюсы и минусы.

«Нужно спрашивать у самих легионеров, почему они все чаще говорят о российском паспорте. Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов — это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных. Плюсы в желании легионеров получить российские паспорта, конечно, есть. Может быть, не для развития футбола, а для зрелищности и посещаемости. Это все футболисты высокой квалификации, игроки, которые во многих командах определяют стиль игры, на них ходят зрители. В этом смысле их пребывание здесь очень полезно. Другое дело, что на развитие самого футбола это не повлияет. Тут нужно другими вопросами заниматься. В частности, детскими спортивными школами и подготовкой резервов в целом. А что касается зрелищности и привлекательности, то тут иностранцы играют большую роль», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Он также заявил, что сильные игроки в команде подтягивают остальных футболистов.

«Может быть, не до своего уровня, но рядом находящиеся футболисты учатся приемам, технике, как нужно готовиться к матчу. С точки зрения самой команды, для российских футболистов это определенная наука», — добавил Колосков.

В феврале российские паспорта получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. О своем желании стать гражданами России сообщили также Лукас Вера из «Оренбург», Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов», Момо Янсане из «Пари НН», Неманья Главчич из «Химок».