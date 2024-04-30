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Сегодня, 15:10

Колыванов раскритиковал бразильских футболистов «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов раскритиковал «Зенит» за отсутствие мотивации на поле у бразильских легионеров команды.

«Зенит» по потенциалу — одна из самых сильных команд в нашем чемпионате, но поведение игроков на поле вызывает вопросы. Как у болельщиков, так и у руководства. «Зенит» за последние два матча создал два-три момента максимум, да и то не стопроцентных. Да, подходы, навязывают борьбу, понятно. Но с таким качественным подбором футболистов должны делать на футбольном поле больше — и создавать, и обыгрывать. Чуть выше играть. Команда как будто просто играет в футбол, а нужно бороться, прикладывать сверхусилия. А бразильцы выходят на поле и отбывают там номер. Нет заряженности, глаза не горят, поэтому и результат такой плачевный», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

«Зенит» потерпел в матчах РПЛ два поражения подряд, уступив на своем поле «Рубину» (0:2) и проиграв на выезде «Динамо» (0:1). Сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. У идущего на втором месте «Краснодара» такое же количество баллов.

Источник: Газета.Ru
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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