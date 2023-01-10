Колыванов: «В рабочей группе УЕФА от России с удовольствием увидел бы Аршавина и Мостового»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал о том, кого от России можно было бы включить в рабочую группу УЕФА по вопросу возвращения страны на международную арену.

— Ну, Дюков — это однозначно, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

— А кто-то авторитетный с футбольной точки зрения? Кого знает вся Европа и мир. Может быть, Андрей Аршавин?

— Да, с удовольствием увидел бы в этой группе Аршавина. А также Александра Мостового. Он и говорит хорошо, и авторитет у него есть, и в Европе его прекрасно знают.

Ранее стало известно, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, в том числе РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.