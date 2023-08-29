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Сегодня, 20:41

Колыванов считает, что Сазонова должен громогласно заявить о себе в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов отреагировал на новость о возможном переходе грузинского защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Сазонов достаточно опытный игрок, он уже готов к такому большому вызову как переход в «Торино». Он понимает, что такое серия А, как там нужно играть, общаться с болельщиками и журналистами. Дай бог, чтобы у него все получилось в Турине, мы всегда переживаем за наших ребят. Согласен, что серия А лучший вариант из европейских чемпионатов для Сазонова. В Италии много и силовой борьбы, и много комбинационной игры, это интересная лига. Все команды разнообразные: одни играют больше от обороны, другие больше контролируют мяч, третьи — в атаку играют. Там разнообразная плеяда тренеров и можно проявить себя во всех отношениях. Учитывая талант Сабы и его игровые качества, у него может получиться в Италии. Его должно там прорвать, и он должен заявить о себе громогласно», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-sazonova-dolzhno-prorvat-v-italii-on-tam-dolzhen-zayavit-o-sebe-gromoglasno-278699/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Торино
Саба Сазонов
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