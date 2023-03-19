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Колыванов считает, что Тюкавин подошел бы «Интеру», «Ювентусу» или «Милану»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на слова агента форварда бело-голубых Константина Тюкавина о планах футболиста перейти в будущем в топ-клуб Европы.

«Для начала нужно определиться, в какой чемпионат Константин захочет перейти. Тюкавин — быстрый футболист, он прогрессирует, он подошел бы любому чемпионату. Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ. Например, итальянский или испанский чемпионаты, как мне кажется, подошли бы Косте. Можно даже поговорить и о «Милане», «Интере» или «Ювентусе», потому что Костя быстрый и острый форвард, ему всего 20 лет, а в таком возрасте еще можно рассчитывать на попадание в топ-клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 19 матче за московский клуб в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-tyukavin-podoshel-by-interu-yuventusu-ili-milanu/
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Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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