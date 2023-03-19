Комличенко считает, что игрокам «Ростова» надо больше работать

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, о чем говорил с арбитром в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). Футболист также порассуждал о проблемах команды в этом сезоне

— Не успел по мячу попасть, я успел подставить ногу, это по идее пенальти. Мы там обсуждали с ребятами из «Химок», кто первый коснулся мяча. Я говорю, что первый на мяче был, а потом Брайан [Идову] попал по ноге. Они сказали: «Ну окей». На этом все, не было претензий особо. Не слышал, чтобы кто-то из ребят подевал судью или мне что-то говорил. Вопрос в том, кто был первый на мяче.

— Если говорить конкретно про игры, то что не так у «Ростова»? Вот Глебов говорит, что есть проблемы с завершением.

— Наверное. Плюс уверенность на чужой половине поля. Надо брать больше на себя, передачи, техника, многие аспекты. Нужно работать, работать и работать.