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Сегодня, 17:11

Комличенко считает, что игрокам «Ростова» надо больше работать

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, о чем говорил с арбитром в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). Футболист также порассуждал о проблемах команды в этом сезоне

— Не успел по мячу попасть, я успел подставить ногу, это по идее пенальти. Мы там обсуждали с ребятами из «Химок», кто первый коснулся мяча. Я говорю, что первый на мяче был, а потом Брайан [Идову] попал по ноге. Они сказали: «Ну окей». На этом все, не было претензий особо. Не слышал, чтобы кто-то из ребят подевал судью или мне что-то говорил. Вопрос в том, кто был первый на мяче.

— Если говорить конкретно про игры, то что не так у «Ростова»? Вот Глебов говорит, что есть проблемы с завершением.

— Наверное. Плюс уверенность на чужой половине поля. Надо брать больше на себя, передачи, техника, многие аспекты. Нужно работать, работать и работать.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, у команды 41 очко за 20 туров. Команда Валерия Карпина опередила «Спартак», который опустился на третью строчку с 40 очками.

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Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Химки
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