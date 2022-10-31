Орлов: «А за какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»?

Комментатор Геннадий Орлов не понимает, как Спартак Гогниев мог возглавить «Химки».

— Говорят, что главным тренером «Локомотива» станет Галактионов? Я хорошо отношусь к Михаилу, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Но, опять же... А как принималось это решение, все ли аргументы учитывались? Хватит ли ему опыта? Нужно ли «Локомотиву» идти на такой риск? Да, Михаил — перспективный специалист, но должен быть и соответствующий багаж. Посмотрим.

Это очень тонкий момент. Тренера в «Локомотиве» должны назначать компетентные люди. Как раз такие, как Семин.

Ведь что мы сейчас наблюдаем в «Химках»? Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака?

У него была яркая «Алания»? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке «Зенит». А что дальше? Ребята, у него просто-напросто нет опыта. Кто его назначил? Почему не проведен анализ? Это ж чисто популистский подход! Мол, он ставит атакующий футбол... Смешно! Прежде всего надо выстроить оборону и плясать от печки. Неужели это не понятно? Сколько голов в каждом матче пропускают «Химки»? Повторю свой вопрос: за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне...