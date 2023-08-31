Конти: «В «Локомотиве» не получилось сделать все, что хотел. Но я навсегда останусь преданным поклонником команды»

Аргентинский защитник Херман Конти прокомментировал уход из «Локомотива».

«Всем привет! Это Херман Конти. К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать все, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником «Локо», — приводит пресс-служба московского клуба слова футболиста.

31 августа «Локомотив» подтвердил, что защитник на правах аренды перешел в «Колон». Арендное соглашение 29-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитано до июня 2024 года и предусматривает опцию выкупа трансфера.

«Колон» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в активе 6 очков.