Корнеев считает, что Малком может быть полезен в АПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на интерес «Арсенала» к нападающему команды Малкому.

«У «Арсенала» есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в «Арсенале», нежели чем, например, в «ПСЖ». После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать, например, с Антони из «Манчестер Юнайтед», то Малком точно не хуже!» — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.