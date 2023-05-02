Ари заявил, что «Спартак» мотивирован испортить настроение «Зениту» и не дать стать ему чемпионом

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о борьбе красно-белых за серебряные медали чемпионата России.

«Я видел игры «Спартака». Он хорошо играет в этом сезоне. Это клуб с большой историей, традициями. И команда всегда должна быть в верху турнирной таблицы. Думаю, если «Спартак» будет играть так, как в первой части сезона, в этом году он может занять второе место. В воскресенье будет матч «Зенит» — «Спартак». О, это будет очень хорошая игра, но сложная для «Спартака». В Петербурге всегда очень трудно играть. И все равно я думаю, у «Спартака» будет хорошая мотивация. Во-первых, команда точно хочет занять второе место. Во-вторых, она захочет испортить настроение «Зениту», чтобы не дать ему стать чемпионом в этой встрече. Так что я хочу, чтобы «Спартак» выиграл эту игру, буду болеть за него», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на одно очко. 4 мая красно-белый на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом».