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Сегодня, 15:48

Костанца рассказал, как у него проходит процесс изучения русского языка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, как у него проходит процесс изучения русского языка.

«У меня очень хороший уровень русского языка. Я в принципе все понимаю, что мне говорят. Но мне сложно дается грамматика вашего языка. Я говорю на многих языках мира — на французском, португальском, английском, испанском, но ваш язык намного сложнее. Например, слово «здравствуйте» — мне сложно его выговорить, потому на португальском это слово можно сказать чуть ли не в один слог», — приводит слова Костанца «РБ Спорт».

24-летний бразилец выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 12 матче, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fernando-kostantsa-russkij-yazy-k-slozhnee-ispanskogo-frantsuzskogo-i-portugal-skogo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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