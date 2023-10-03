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Сегодня, 16:34

Президент «Ростова» Арутюнянц: «Карпин в «Спартаке»? Вы что, шутите?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о том, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин находится в числе кандидатов на пост тренера «Спартака».

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки. Уверен, что Карпин останется в «Ростове», — цитирует Арутюнянца Sport24.

«Спартак» в последнем матче разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ. Красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 10 баллами занимает 12-е место в чемпионате России.

Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака» СМИ называли Карпина, Станислава Черчесова и Владимира Ивича. Сейчас москвичей возглавляет Гильермо Абаскаль.

По данным «СЭ», руководство «Спартака» пока не рассматривает кандидатуру на замену Абаскалю. Будущее испанца может решиться после дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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