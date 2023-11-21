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Сегодня, 15:15

Красич: «Жаль, что Слуцкий сейчас не работает. Мне бы хотелось вновь увидеть его в роли главного тренера»

Дмитрий Барулев
,
Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Милош Красич и Леонид Слуцкий
Милош Красич и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» заявил, что шутки экс главного тренера армейцев Леонида Слуцкого могли создать особую атмосферу.

«В то время он считался очень хорошим, перспективным и молодым тренером, — сказал Красич «СЭ». — Впрочем, он и сейчас таким остается! В тот момент у него были прекрасные идеи, он от всех требовал самоотдачи. Мне нравилось работать с ним. Слуцкий умел разрядить обстановку, вовремя пошутить. Это создавало особую атмосферу. Жаль, что он сейчас не работает. Уверен, он легко может найти себе сильный клуб».

Красич также отреагировал на решение Слуцкого стать блогером.

«Ого! Я знаю лишь, что не так давно он тренировал «Рубин»... В любом случае желаю ему удачи. Но опять же, мне бы хотелось увидеть его в роли главного тренера», — добавил Красич.

39-летний серб выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Провел за клуб 229 матчей, забил 32 гола и отдал 34 ассиста.

Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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