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Сегодня, 18:50

«Краснодар» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Виталий Косик
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч второго тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Олусегун, Дэвид.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Джорджевич

Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Шипунов, Игнатьев

Матч состоится сегодня, 30 июля, начало — 20.00 мск.

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