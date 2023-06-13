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Сегодня, 12:12

Кривцов восстановится после травмы к началу летних сборов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов успеет восстановиться к началу летних предсезонных сборов команды, сообщает «РБ Спорт».

«Восстановление Никиты идет хорошо, он уже приступил к работе на поле. Впереди небольшой отпуск, к началу сборов он будет готов», — заявил источник.

Никита Кривцов получил травму мениска в матче с «Уралом» еще 29 апреля. 20-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за краснодарский клуб 26 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

«Краснодар» завершил сезон на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, а также дошел до Суперфинала Фонбет Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-krivtsov-vosstanovitsya-posle-travmy-k-nachalu-letnih-sborov/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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