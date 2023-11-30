Круговой высказался о номинации на премию «Первая пятерка»

Футболист «Зенита» Данил Круговой после первого матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, в котором бело-голубые обыграли петербуржцев со счетом 1:0, высказался о номинации на премию «Первая пятерка».

«Среди номинантов на «Первую пятерку» нет игроков «Зенита»? А у нас в команде есть молодые? У нас из молодых футболистов есть только Васильев и Коваленко. Как в клубе идут дела с развитием молодежи? На этот вопрос я уже ответить не могу. Это надо спрашивать у руководства», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».