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Сегодня, 12:35

Круговой высказался о номинации на премию «Первая пятерка»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Данил Круговой после первого матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, в котором бело-голубые обыграли петербуржцев со счетом 1:0, высказался о номинации на премию «Первая пятерка».

«Среди номинантов на «Первую пятерку» нет игроков «Зенита»? А у нас в команде есть молодые? У нас из молодых футболистов есть только Васильев и Коваленко. Как в клубе идут дела с развитием молодежи? На этот вопрос я уже ответить не могу. Это надо спрашивать у руководства», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-o-premii-pervaya-pyaterka-u-nas-iz-molodykh-futbolistov-est-tolko-vasilev-i-kovalenko-310560/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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