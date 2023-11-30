«Оренбург» встретился с представителями судейского корпуса РФС

Как стало известно «СЭ», футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» сегодня встретились с представителями судейского корпуса РФС.

В семинаре принимали участие Павел Каманцев и Милорад Мажич.

8 ноября руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич провел встречу с игроками и тренерами «Динамо» и «Спартака». Мажич рассказал о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.