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Судейство

Сегодня, 12:47

«Оренбург» встретился с представителями судейского корпуса РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» сегодня встретились с представителями судейского корпуса РФС.

В семинаре принимали участие Павел Каманцев и Милорад Мажич.

8 ноября руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич провел встречу с игроками и тренерами «Динамо» и «Спартака». Мажич рассказал о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

ФК Оренбург
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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