Круговой заявил, что для него нет принципиальных команд

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о готовности выступать в РПЛ в любой команде, кроме петербуржцев.

«Готов ли поиграть в другом российском клубе? Принципиальных команд нет. Все возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти все что угодно! Не умерла ли надежда еще поиграть в еврокубках? Говорят, вернемся в 2032 году. Закончу ли карьеру к этому времени? Да, куда мне! Я буду еще до 40 лет играть», — приводит слова Кругового Sport24.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2024 года.