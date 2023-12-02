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Сегодня, 13:12

Круговой заявил, что для него нет принципиальных команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о готовности выступать в РПЛ в любой команде, кроме петербуржцев.

«Готов ли поиграть в другом российском клубе? Принципиальных команд нет. Все возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти все что угодно! Не умерла ли надежда еще поиграть в еврокубках? Говорят, вернемся в 2032 году. Закончу ли карьеру к этому времени? Да, куда мне! Я буду еще до 40 лет играть», — приводит слова Кругового Sport24.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601176-krugovoy-v-rpl-dlya-menya-net-printsipialnykh-komand-ne-budu-govorit-chto-nikogda-ne-budu-gde-to-tam-igrat
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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