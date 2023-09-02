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Сегодня, 19:27

«Крылья Советов» — «Факел»: видео голов

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«Крылья Советов» разгромили «Факел» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме с пенальти открыл защитник Фернандо Костанца.

Во втором тайме в течение 4 минут сначала полузащитник Амар Рахманович замкнул навес точным ударом головой, а затем нападающий Владислав Шитов протащил мяч с центря поля и красивым ударом с линии штрафной сделал счет разгромным.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ.

28-я минута. Костанца — с пенальти — 1:0

66-я минута. Рахманович — 2:0

70-я минута. Шитов — 3:0

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:0
Факел

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
2
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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