«Крылья Советов» — «Факел»: видео голов

«Крылья Советов» разгромили «Факел» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме с пенальти открыл защитник Фернандо Костанца.

Во втором тайме в течение 4 минут сначала полузащитник Амар Рахманович замкнул навес точным ударом головой, а затем нападающий Владислав Шитов протащил мяч с центря поля и красивым ударом с линии штрафной сделал счет разгромным.

«Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ.

28-я минута. Костанца — с пенальти — 1:0

66-я минута. Рахманович — 2:0

70-я минута. Шитов — 3:0