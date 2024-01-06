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Сегодня, 14:00

«Крылья Советов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Крылья Советов» проведут зимний учебно-тренировочный сбор в Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты и тренерский штаб самарских «Крыльев Советов» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором уступили на выезде московскому «Спартаку» (3:0). Соберется команда 13 января в Москве, где пройдет медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, откуда отправится на первый сбор в Турцию. Этот учебно-тренировочный сбор завершится 26 января. В рамках первого сбора команда Игоря Осинькина проведет два контрольных матча с сербскими клубами — 24 января с «Вождовацем» и 26 января с «Раднички 1923».

В общей сложности «Крылья» проведут три сбора в Турции. Второй запланирован с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. В этот период команда из Самары проведет восемь матчей. Соперники будут известны позже, информация об этом будет опубликована на официальном сайте «Крыльев Советов».

По итогам 18 туров премьер-лиги самарцы занимают 6-е место в турнирной таблице, в их активе — 29 очков.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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