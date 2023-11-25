«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Самара-Арена» в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляция матча чемпионата России в прямом эфире будет показана на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Последняя очная игра команд прошла в августе 2023 года и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 24 очка. «Крылья Советов» набрали 25 баллов и располагаются на 4-й строчке.

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