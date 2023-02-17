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Сегодня, 14:20

«Крылья Советов» планируют подписать контракт с Зуевым, динамовец Галкин не останется в команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Крылья Советов» собираются в ближайшие дни подписать контракт с полузащитником Александром Зуевым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 26-летнего Зуева «Крылья» планируют заявить на весеннюю часть сезона. 20-летний Владислав Галкин расположение команды покинет — клуб приглашал футболиста, чтобы ознакомиться с его возможностями лично.

Галкин 16 февраля принял участие в товарищеском матче с узбекским «Нефтчи» (2:3), а Зуев сыграл еще и в победной встрече против «Торпедо» (3:0), в которой отдал голевую передачу. Зуев ранее уже выступал за «Крылья» в 2017 году, а предыдущим его клубом были «Химки». В первой части сезона он поучаствовал в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-planiruyut-podpisat-kontrakt-s-zuevym-dinamovec-galkin-ne-ostanetsya-v-komande-228606/
Александр Зуев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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