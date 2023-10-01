Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:24

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья устал от Соболева. Нападающий красно-белых теперь пропустит дерби с ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/2
Telegram Дзен

На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Рафаэль Шафеев все-таки наказал нападающего гостей Александра Соболева предупреждением. Тот сыграл грубо против Максима Витюгова — судья, практически не раздумывая, достал желтую карточку.

В отличие от 54-й минуты, когда у рефери были основания применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение Соболеву, который сфолил на сопернике, а затем после свистка арбитра нанес удар по воротам самарцев. Но рефери ограничился устным внушением.

Нападающий «Спартака» «висел» на карточках — у него в этом чемпионате уже было три желтые. Очередная, четвертая, привела к автоматической дисквалификации. Теперь Соболев пропустит дерби с ЦСКА.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Крылья Советов» громят «Спартак» со счетом 4:0. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
30
Читайте также
Лепехин: «Для «Спартака» не будет трагедией, если Джикия и Зобнин уйдут в другую команду»
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше»
Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на английском на вопрос о разгромном поражении от «Крыльев Советов»
«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России
Угаров: «Зенит» оказался в яме, и способность выбраться из нее покажет характер команды»
Защитник «Крыльев Советов» Горшков: «Видел заголовок о том, что Самара — красно-белая. Ни в коем случае!»
Защитник «Крыльев Советов» Горшков о разгроме «Спартака»: «Счет не по игре, мы слишком много забили»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит дерби с ЦСКА
ЦСКА: девятое место и пять матчей без побед. С чем подойдут армейцы к дерби со «Спартаком»?
Стала известна дата дерби «Спартак» — ЦСКА в 11-м туре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит дерби с ЦСКА

«Крылья» — «Спартак»: Шитов забил в пустые ворота после ошибки Максименко и Бабича