«Крылья Советов» — «Спартак»: судья устал от Соболева. Нападающий красно-белых теперь пропустит дерби с ЦСКА

На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Рафаэль Шафеев все-таки наказал нападающего гостей Александра Соболева предупреждением. Тот сыграл грубо против Максима Витюгова — судья, практически не раздумывая, достал желтую карточку.

В отличие от 54-й минуты, когда у рефери были основания применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение Соболеву, который сфолил на сопернике, а затем после свистка арбитра нанес удар по воротам самарцев. Но рефери ограничился устным внушением.

Нападающий «Спартака» «висел» на карточках — у него в этом чемпионате уже было три желтые. Очередная, четвертая, привела к автоматической дисквалификации. Теперь Соболев пропустит дерби с ЦСКА.