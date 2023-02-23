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Сегодня, 12:20

«Крылья Советов» заплатили «Спартаку» за выкуп Владислава Шитова 40 миллионов рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Крылья Советов» заплатят «Спартаку» за права на нападающего Владислава Шитова около 40 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, решение продать футболиста принял спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Контракт Шитова со «Спартаком» был переподписан летом 2022 года при бывшем спортивном директоре Луке Каттани. Соглашение было рассчитано до 2026 года, а также включало сумму отступных 15 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отметил, что Шитов подписал контракт на 3,5 года. В первой части сезона игрок поучаствовал в 17 матчах самарцев, 5 из них начал в старте и забил 2 мяча.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-zaplatili-spartaku-za-vykup-vladislava-shitova-40-millionov-rublei-230147/
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