«Крылья Советов» заплатили «Спартаку» за выкуп Владислава Шитова 40 миллионов рублей

«Крылья Советов» заплатят «Спартаку» за права на нападающего Владислава Шитова около 40 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, решение продать футболиста принял спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Контракт Шитова со «Спартаком» был переподписан летом 2022 года при бывшем спортивном директоре Луке Каттани. Соглашение было рассчитано до 2026 года, а также включало сумму отступных 15 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отметил, что Шитов подписал контракт на 3,5 года. В первой части сезона игрок поучаствовал в 17 матчах самарцев, 5 из них начал в старте и забил 2 мяча.