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Сегодня, 07:15

Кухарчук: «Буду стараться повторить успех Юрана с «Химками»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук ответил на вопрос о вероятности перехода в российский топ-клуб.

— Вероятность? Это лучше вы мне скажите (улыбается), — приводит слова Кухарчука «Извести». — Не знаю, как будет. Посмотрим.

— Если будете играть, как в «Химках» при Юране и Игоре Черевченко, когда два чемпионата подряд забивали по пять голов и делали по пять и четыре голевые передачи, то может перепадет вам крупный контракт от топов.

— Ну тогда же не перепало ничего...

— Узколобость мышления наших топ-клубов...

— Ха-ха-ха. Спасибо (смеется). На самом деле я думаю сейчас об этом. Буду играть в «Нижнем» при Юране, раз уже с ним получалось раньше хорошо работать. Но буду стараться повторить успех того времени, о котором вы сказали.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел 20 матчей за «Химки» и «Торпедо», забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Источник: https://iz.ru/1575905/aleksei-fomin/stremlius-k-edinstvennoi-tceli-pervomu-mestu
Илья Кухарчук
ФК Нижний Новгород
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