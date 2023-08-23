Кухарчук высказал свое мнение об увольнении Юрана с поста главного тренера «Химок»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Торпедо», высказал свое мнение об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» в 2022 году.

«К 2022 году в «Химках» остался костяк, сложившийся в ФНЛ. Поэтому весной, пусть и занимая предпоследнее место, мы показывали агрессивный, классный футбол: обыграли ЦСКА, «Спартак», «Рубин». На этом фоне «Химки» поперли и за первые четыре тура прошлого сезона залезли в топ-7. А потом, как вы знаете, ушел Юран. Комментировать то, что произошло в «Химках», пожалуй, некорректно. Но, уверен, что ненормально прощаться с тренером, который дает такой результат», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Юран тренировал «Химки» в 2008, 2020 и 2022 годах.