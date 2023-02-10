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10 февраля, 20:59

Кураньи считает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, выступавший вместе с форвардом Александром Кокориным, поделился мнением о том, стоит ли ждать возвращение игрока «Ариса» в Россию.

«Ждать возвращения Александра в Россию? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет Кокорин может вернуться в Россию», — приводит слова Кураньи Sport24.

31-летний Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
ФК Арис (Лимасол)
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