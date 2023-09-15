Кутателадзе и Боселли дебютировали за «Пари НН» в матче с «Динамо»

Нападающие «Пари НН» Николоз Кутателадзе и Хуан Боселли впервые сыграли за команду в матче против «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

Футболисты вышли на замену на 82-й минуте. Они заменили Эдгара Севикяна и Николая Калинского.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».