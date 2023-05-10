Кутепов ответил на вопрос о причине перевода в молодежную команду

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, почему он тренируется с молодежной командой.

— Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?

— Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

— Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?

— В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным. - Прим. «СЭ»). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил один мяч.

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