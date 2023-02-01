Полузащитник «Динамо» Кутицкий: «Могу себя представить только в футболке сборной России»

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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о том, что российские клубы и сборная лишены возможности выступать на международных турнирах.
— Сборной и клубам запретили играть в международных турнирах. Как вы реагируете на это?
— Не обращаю внимания. Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла с Сербией, достойной командой. Получили опыт и себя показали, — приводит «РБ Спорт» слова Кутицкого.
— Футбольные федерации других стран проявляют активность по отношению к молодым российским футболистам, зовут к себе. Вы можете представить, что смените гражданство и сыграете за сборную другой страны?
— Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России.
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.
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