Полузащитник «Динамо» Кутицкий: «Могу себя представить только в футболке сборной России»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о том, что российские клубы и сборная лишены возможности выступать на международных турнирах.

— Сборной и клубам запретили играть в международных турнирах. Как вы реагируете на это?

— Не обращаю внимания. Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла с Сербией, достойной командой. Получили опыт и себя показали, — приводит «РБ Спорт» слова Кутицкого.

— Футбольные федерации других стран проявляют активность по отношению к молодым российским футболистам, зовут к себе. Вы можете представить, что смените гражданство и сыграете за сборную другой страны?

— Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.