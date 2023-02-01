Бердыев ответил на вопрос об интересе «Сочи» к Азмуну

Сегодня, 14:13
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал участие команды в Winline Зимнем кубке РПЛ.
— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...
— Я был у него на свадьбе здесь в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб и может в другую страну. Не в Россию, — сказал Бердыев.
— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?
— Прежде всего, надо определить состояние игроков на сегодня. С такими сильными соперниками. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени. Участие каждого — обязательно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования