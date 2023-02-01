Бердыев ответил на вопрос об интересе «Сочи» к Азмуну

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал участие команды в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...

— Я был у него на свадьбе здесь в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб и может в другую страну. Не в Россию, — сказал Бердыев.

— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?

— Прежде всего, надо определить состояние игроков на сегодня. С такими сильными соперниками. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени. Участие каждого — обязательно.