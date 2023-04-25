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25 апреля, 23:06

Кузьмичев не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев сказал, кто сильнее из тройки легионеров РПЛ: Квинси Промес, Сердар Азмун или Вагнер Лав.

«Все три вышеперечисленных игрока нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. В свое время Вагнер выглядел потрясающе, и с ним ЦСКА добился многих успехов, в том числе в кубке УЕФА. Был яркий период у Азмуна. Я бы не выделил Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Вчера в матче с «Краснодаром» Промес догнал двух лучших бомбардиров легионеров РПЛ Сердара Азмуна и Вагнера Лава. У троих теперь по 85 забитых мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-ne-stal-by-govorit-chto-promes-sil-nee-azmuna-i-vagnera/
Вагнер Лав
Владимир Кузьмичев
Квинси Промес
Сердар Азмун
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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