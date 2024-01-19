Кузьмичев: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал слова гендиректора красно-белых Олега Малышева о том, что у клуба есть план Б на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Из этого интервью стало понятно, что качество игры «Спартака» не устраивает акционеров. Они держат в голове вариант, при котором можно будет пригласить нового специалиста. Если и приглашать нового тренера, то это надо делать сейчас, чтобы он успел познакомиться с командой, подготовить ее. Решение об увольнении Абаскаля по ходу чемпионата будет эмоциональным, а не профессиональным. Вряд ли что-то в этом сезоне может кардинально поменяться. Судя по всему, руководство «Спартака» будет делать выводы по Абаскалю после окончания чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ. Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.