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Сегодня, 23:12

Кузьмичев: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»

Алина Савинова
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал слова гендиректора красно-белых Олега Малышева о том, что у клуба есть план Б на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Из этого интервью стало понятно, что качество игры «Спартака» не устраивает акционеров. Они держат в голове вариант, при котором можно будет пригласить нового специалиста. Если и приглашать нового тренера, то это надо делать сейчас, чтобы он успел познакомиться с командой, подготовить ее. Решение об увольнении Абаскаля по ходу чемпионата будет эмоциональным, а не профессиональным. Вряд ли что-то в этом сезоне может кардинально поменяться. Судя по всему, руководство «Спартака» будет делать выводы по Абаскалю после окончания чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ. Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-esli-i-priglashat-novogo-trenera-v-spartak-to-e-to-nado-delat-sejchas/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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