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Сегодня, 11:25

Кузмичев заявил, что у «Локомотива» самая посредственная академия в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» и экс-заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев назвал школу железнодорожников самой посредственной в Москве.

«Вне всякого сомнения по детям в академиях выделяется «Спартак», потому что 80% родителей мечтают оказаться в «Спартаке». Но методика и тренерский штаб не соответствуют требованиям «Спартака». Это еще мягко сказано. У «Локомотива» самая посредственная академия в Москве. И это не потому, что я ушел. У меня была задача сохранить коллектив. Но вот эта группа с Томасом Цорном сделала все, чтобы благополучно все развалить. Разогнали весь коллектив», — приводит слова Кузмичева Legalbet.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» завершил сезон на восьмом месте (45 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/kuzmichyov-u-lokomotiva-samaya-posredstvennaya/
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