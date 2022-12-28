Кузнецов и Заикин вошли в административный штаб «Локомотива»

Сергей Кузнецов и Роман Заикин присоединились к административному штабу «Локомотив», сообщает официальный сайт команды.

Кузнецов назначен начальником команды, а Заикин — администратором.

Ранее Кузнецов — бывший арбитр, обслуживавший матчи чемпионата России по футболу. Также он занимал аналогичную должность в командах РПЛ.

Заикин 2015 года работал администратором и старшим менеджером различных сборных команд России по футболу. С молодежной сборной страны пробился в финальную стадию молодежного чемпионата Европы 2021 года в Венгрии и Словении. В прошлом профессионально играл в пляжный футбол. В составе сборной России в 2011 году выиграл звание чемпиона мира. Также на счету Заикина победы в Кубке Европы и Межконтинентальном Кубке, Евролиге. С разными командами завоевывал золото чемпионата России.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.