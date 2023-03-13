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Сегодня, 12:19

Квеквескири заявил, что хотел бы остаться в «Факеле». Контракт игрока истекает летом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Вообще сейчас не думаю о том, что могу спокойно вести переговоры с любыми клубами. Самая главная задача для нас всех — играть и сохранить команду в РПЛ. Это общая задача всей команды. Что если обратится топ-клуб? Я живу сегодняшним днем. Хотел бы сохраниться в Премьер-лиге и остаться в команде», — сказал Квеквескири «СЭ».

Квеквескири выступает за «Факел» с лета 2022 года. Срок контракта 33-летнего полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Квеквескири провел 20 матчей за «Факел» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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