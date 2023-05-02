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Сегодня, 18:09

Лахиялов заявил, что Евсеев вызывает уважение и симпатию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Евсеев — один из представителей тренерского цеха России, который вызывает у меня уважение и симпатию только из-за того, что не чурается никакой работы. Надо идти работать во Вторую лигу — идет туда и показывает там результат. Надо быть ассистентом главного тренера — идет и помогает, несмотря на свои регалии. Все-таки он человек с именем, который оставил след в российском футболе как игрок. В отличие от других, которые ждут, покамест им не принесут тренерский контракт домой на стол, Евсеев идет, работает и доказывает свою профпригодность. Я думаю, он один их тех тренеров, которые своей работой, результатами и отношением к делу заслужили поработать в РПЛ. Единственный минус, конечно, это то, что осталось всего лишь пять туров до конца чемпионата, и ситуация в таблице у «Факела» не является безоблачной. За это время Евсеев может стать как героем, так и антигероем — в случае если «Факел» вылетит напрямую или через стыковые матчи. А так я всегда рад, когда появляются новые имена в РПЛ. С большим интересом буду смотреть за работой Евсеева. Надеюсь, что он сохранит «Факел» в высшем дивизионе и в следующем сезоне покажет уже более-менее значимый результат для воронежцев», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108692_lahiyalov_evseev_vyizyivaet_uvajenie_i_simpatiyu_potomu_chto_ne_churaetsya_nikakoy_rabotyi
Вадим Евсеев
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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